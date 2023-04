Przemycała kokainę na Bali. 19-latka może zostać rozstrzelana

Vitoria de Araujo Farias została aresztowana na międzynarodowym lotnisku na Bali 27 stycznia, zaledwie kilka dni po tym, jak australijski instruktor surfingu i nurkowania, który przemycił do Indonezji narkotyki ukryte w swoim odbycie, szczęśliwie uniknął kary śmierci. Natomiast we wrześniu 2022 roku, na tym samym lotnisku został zatrzymany 52-letni Amerykanin, który miał przy sobie 8 gram heroiny i niewielkie ilości metamfetaminy. Mężczyzna uniknął długoletniego więzienia tylko dlatego, że zdołał przekonać sąd, że jest uzależniony i narkotyki przewoził na własny użytek. Trafił na osiem miesięcy do zakładu leczniczego, gdzie przechodzi terapię odwykową.