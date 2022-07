"Przełożony lot". Polscy turyści utknęli na Zakynthos

Klienci Itaki do hoteli trafili ok. godziny 1 w nocy. Nie otrzymali jedzenia, jedynie wodę. "Wczoraj ok. 24 Itaka rozesłała nam informacje systemowe, że przewoźnik zapewni nam wodę, jedzenie – nic z tego nie otrzymaliśmy od przewoźnika. Będziemy pisać reklamacje i żądania odszkodowań za opóźniony lot" – informowała "Wprost" pani Dorota.