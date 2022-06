Kraina parawanów. Co Polaków irytuje nad Bałtykiem?

Chociaż wakacje nad polskim morze nie należą do tanich, to Bałtyk od lat ma swoich wielbicieli. Część Polaków przyjeżdża do nadmorskich miejscowości niemal co roku, choć wiele napotkanych obrazków gra na nerwach. Co najbardziej wścieka Polaków nad morzem? Postanowiliśmy to sprawdzić.