Przeloty VIP. Prezydent Andrzej Duda rekordzistą zestawienia

"Prezydent Andrzej Duda w trakcie kadencji wykonał ponad 600 lotów rządowymi maszynami" - donosi portal tvn24.pl. Głowa Państwa miała wielokrotnie latać do letniej rezydencji w Juracie, używając oficjalnego statusu HEAD. Także podczas protestów w obronie wolnych sądów.

Rekordzistą zestawienia jest prezydent. Maszyna z Andrzejem Dudą na pokładzie wykonała co najmniej 642 takich lotów. Jednym z częstych destynacji głowy państwa był ośrodek na Helu. - Prezydent latem lubi siedzieć w Juracie. Nieraz przylatywał do Warszawy na krótko, gdy miał jakieś oficjalne obowiązki i wracał szybko nad morze – przyznał w rozmowie z tvn24.pl funkcjonariusz jednej ze służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie lotów najważniejszych osób w państwie.

"Jeszcze tego samego dnia prezydent przybywa do prezydenckiego ośrodka w Juracie" - donosił portal wyborcza.pl. Pytane o to jego służby prasowe odpowiadają wtedy: "Nie możemy potwierdzić, czy prezydent jest na Helu, możemy potwierdzać tylko oficjalne spotkania. Natomiast jeżeli nawet prezydent przebywałby na Helu, to byłby to pobyt prywatny".