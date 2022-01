Przełom ws. afery mailowej. Macierewicz "stanie w prawdzie"?

- Sprawa jest bardzo poważna. Bo jeszcze chyba nie zdarzyło się tak, że politycy w sprawach tajnych, ściśle tajnych, poufnych posługiwali się prywatnym mailem. Tak było zarządzane państwo, być może tak jest też dzisiaj. Ja sobie takiego standardu postępowania nie wyobrażam - mówił o aferze mailowej Cezary Tomczyk (PO) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Poseł zwrócił uwagę, że we wtorek, pierwszy raz w czasie trwania tej afery, sprawą maili zajmie się Sejm. - Będzie zwołana specjalna komisja obrony, która będzie się zajmowała mailami pana Michała Dworczyka, m.in. tymi, które dotyczą Antoniego Macierewicza, które sugerują, że ludzie Antoniego Macierewicza kradli pieniądze - przekazał. - Mam nadzieję, że Antoni Macierewicz, jak on sam często powtarza, stanie w prawdzie, przyjdzie na komisję i będziemy mogli zobaczyć jego reakcję - kontynuował Tomczyk. Jak podkreślił, "pierwszy raz coś się w tej sprawie stanie, pierwszy raz w sposób oficjalny usłyszymy stanowisko polskiego rządu". - Zarządzanie polskim państwem przez maile to nie jest standard, to jest po prostu patologia - podsumował Tomczyk.