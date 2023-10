Przełom w medycynie. Rewolucyjne narzędzie

- Wykorzystując moc robotyki i sztucznej inteligencji, opracowaliśmy robota zdolnego do autonomicznego kierowania igłami do celów w żywej tkance z niespotykaną dotąd dokładnością i bezpieczeństwem dla pacjentów - wskazał główny badacz projektu, profesor na wydziale informatyki College of Arts and Sciences, Ron Alterovitz.