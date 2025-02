Przeleżały wieki pod mostem. Wyjątkowe odkrycie w stolicy Peru

Poruszenie w Peru po odkryciu badaczy w stolicy niedaleko pałacu prezydenckiego. Agencja AP udostępniła nagranie z miejsca znaleziska. Archeolodzy odkryli pięciometrowy ceglany most z XVI wieku. Jego historia jest wyjątkowa, ponieważ był to pierwszy most wzniesiony w Limie. Zbudowano go za panowania wicekróla Andresa Hurtado de Mendozy (1556–1560), niedługo po założeniu miasta przez Francisco Pizarra w 1535 roku. Był kluczowym przejściem do później ufortyfikowanej Limy, a korzystali z niego zarówno tubylcy, niewolnicy, zakonnicy, podróżnicy, jak i żebracy. Pod mostem znaleziono 15 nieregularnie ukształtowanych srebrnych monet Macuquina. Leżały tam przez wieki. Wybito je w Limie przy użyciu kowadła i młota, a zdobią je herby hiszpańskich monarchów. Oprócz tego archeolodzy znaleźli naczynia do przechowywania wina i kukurydzianego trunku.