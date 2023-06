Przekop Mierzei Wiślanej. Pierwsi pasażerowie skorzystali z atrakcji

Jak wynika z informacji, zamieszczonych na stronie internetowej Żeglugi Gdańskiej, w każdą sobotę od 17 czerwca do 26 sierpnia turyści będą mogli skorzystać ze zorganizowanych wycieczek, obejmujących przepłynięcie trasą Gdynia-Przekop Mierzei Wiślanej-Gdynia oraz zwiedzenie okolic Żuław Wiślanych. Rejsy tramwajem wodnym będą miały formę całodobowej wycieczki. Wypłynięcie z portu, znajdującego się w Gdyni nastąpi o godzinie 9:00. Katamaran dotrze do celu w południe - jego pasażerowie będą mieli następie dwie godziny na zwiedzanie okolicy pieszo lub wycieczkę rowerową. Powrót do Gdyni nastąpi o godzinie 14:00 i także potrwa trzy godziny.