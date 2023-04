Przekazali list Zełenskiemu. Rolnicy AgroUnii dopięli swego

"List z apelem od AgroIUnii ws. pilnego zajęcia się sprawą napływania zbóż i innych produktów rolnych do Polski trafił prosto do rąk prezydenta Ukrainy" - napisał na Twitterze Michał Kołodziejczak. "Dla wspólnego dobra musimy to naprawić" - dodał. Lider tego ugrupowania zamieścił w sieci krótkie nagranie, na którym widać moment przekazania dokumentu.