Przejrzeli dokładnie Putina. Nowe doniesienia o broni nuklearnej

W archiwalnym raporcie ISW można przeczytać, że 30 listopada 2021 roku prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko zaoferował Putinowi przyjęcie na swoim terytorium broni nuklearnej, tak jak działo się to jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Żeby było to możliwe, trzeba było zmienić białoruską konstytucję, która gwarantowała neutralność tego kraju. Stało się to w lutym 2022 roku.