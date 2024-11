"Przejmą go na granicy". Szczegóły ekstradycji Łukasza Żaka

Łukasz Żak trafi do Polski na podstawie zgody niemieckiego sądu w ramach procedury ENA. Przekazanie nastąpi w czwartek na niemiecko-polskiej granicy około południa. Mężczyzna zostanie wówczas wydany polskim służbom przez niemieckie organy ścigania.

26-latek jest podejrzany o spowodowanie we wrześniu śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej.

Autem podróżowała czteroosobowa rodzina. 37-letni pasażer zginął na miejscu. Trzy osoby z samochodu, w tym kierująca kobieta oraz dzieci w wieku czterech i ośmiu lat, zostały przetransportowane do szpitala. Pomocy lekarskiej wymagała również kobieta podróżująca volkswagenem.

Co miał na sumieniu Żak? Ponura kartoteka

Co miał na sumieniu Żak? Ponura kartoteka

Świadkowie twierdzą, że trzej mężczyźni jadący volkswagenem byli pod wpływem alkoholu. Analiza wykazała, że 22-latek miał ponad dwa promile alkoholu we krwi, zaś 27-latek i 28-latek mieli w organizmach po ponad promilu. Czwarty mężczyzna, domniemany kierowca, który zbiegł z miejsca wypadku, to Łukasz Żak. Został on zatrzymany w niemieckiej Lubece.