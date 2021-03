Przegrywamy walkę z pandemią? Ekspert nie ma wątpliwości

Ministerstwo Zdrowia wydało zalecenie, aby w czasie trzeciej fali koronawirusa wstrzymać część zabiegów i hospitalizacji planowych w placówkach medycznych. - To jest dowód na to, że niestety po raz kolejny przegrywamy z pandemią. Teraz mamy do czynienia z trzecią falą epidemiczną i niestety nie przygotowaliśmy się dość dobrze, i przez to musimy część tego personelu, który przyjmowałby pacjentów na tzw. zabiegi planowe, przerzucić do tych tzw. szpitali tymczasowych. Bo lekarzy w Polsce jest najmniej w całej UE – powiedział w programie "Newsroom" WP dr Bartosz Fiałek, lekarz reumatolog odnosząc się do rekomendacji resortu zdrowia. Jego zdaniem, planowa praca lekarzy w połączeniu z "obstawieniem" szpitali tymczasowych jest niewykonalna. – Więc po prostu robi się w miejsce zabiegów planowych jakaś pauzę tylko po to, żeby wyrwać pewnych pracowników i przenieść ich do szpitali tymczasowych – ocenił. Dodał również, że obecnie jesteśmy w stanie wojny z epidemią. – Tę wojnę prowadzimy już od ponad roku – zaznaczył. Podkreślił, że resort powinien wziąć wcześniej pod uwagę apele środowiska lekarskiego i stworzyć tzw. listę rezerwową lekarzy, którzy mogą być oddelegowani do placówek tymczasowych. Oznajmił także, że zalecenia wydane przez MZ mogą skutkować znacznym wzrostem liczby powikłań po nieleczonych chorobach. Szczególnie ważne są – jak twierdził – wczesne wykrycie i terapia pacjentów reumatologicznych. – Niestety obecna medycyna nie jest w stanie leczyć powikłań chorób autoimmunologicznych (…). I to jest wyrok niepełnosprawności – dodał. Dr Fiałek krytycznie odniósł się także do słów rzecznika MZ, który stwierdził, że lekarze – w obliczu zagrożenia życia – nie muszą wprowadzać w życie rekomendacji ministerstwa. – Ministerstwo Zdrowia, jeśli wprowadziłoby nakazem to odroczenie postępowań planowych, wówczas można byłoby się do niego odwoływać: dlaczego nam zakazaliście się leczyć? Pacjenci mogliby mieć pretensje do ministerstwa. A co to znaczy "miękkie rekomendacje"? To znaczy, że spada na nas po prostu cała odpowiedzialność – skwitował.

