Przegrają jak ZSRR? Gen. Bieniek mówi jasno

Gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO powiedział w programie "Newsroom WP", że obecnie na świecie trwa wyścig zbrojeń sprowokowany między innymi przez Rosję. - To państwo, które go napędza, same od tej broni zginie. Związek Radziecki rozpadł się w wyniku narzucenia tego wyścigu zbrojeń państwom zachodnim. Potem z kolei Stany Zjednoczone Reagana narzuciły go ZSRR. (...) Federacja Rosyjska ponosi olbrzymie koszty przestawienia swojej gospodarki na produkcję wojenną. Na dłuższą metę będzie to miało odzwierciedlenie w ich sytuacji - zapewniał oficer.