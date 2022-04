Przedstawiciel ONZ odwiedził Buczę. "Jestem zszokowany"

Wizytę zastępcy sekretarza generalnego ONZ obserwował też starszy mężczyzna. Powiedział on PAP, że gdy Rosjanie weszli do Buczy, był z żoną i synem w domu. Syn akurat do nich przyjechał, bo miał kłopoty z pracą. Gdy Rosjanie weszli do ich mieszkania, od razu stwierdzili, że syn jest na pewno wojskowym i go gdzieś wyprowadzili. Co się z synem potem stało, nie wie. W czwartek postanowił po raz pierwszy od odejścia Rosjan przyjść pod masowy grób przy cerkwi św. Andrzeja - akurat miejsce to wizytowała delegacja ONZ.