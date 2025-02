Przedsiębiorcy obawiają się odpływu Ukraińców. "Byłby dramat"

Rozpoczęcie rozmów nt. zakończenia wojny w Ukrainie zrodziło obawy w wielu polskich branżach. Przedsiębiorcy boją się powrotu tysięcy ukraińskich pracowników do swojego kraju - pisze "Rzeczpospolita". Nie można jednak wykluczyć innego scenariusza: że zdemobilizowani mężczyźni wyjadą z Ukrainy, by dołączyć do swoich rodzin, m.in. w Polsce.