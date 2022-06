Przed szczytem NATO w Madrycie. Jeszcze jedna szansa dla Szwecji i Turcji

Niemcy już zapowiedzieli wysłanie wojsk na Litwę, Wielka Brytania ma zrobić to samo w przypadku Estonii, a Łotwa oczekuje, że Kanada pójdzie tą samą drogą. Wzmocnienie obrony w Europie Wschodniej zadeklarował Jens Stoltenberg. - Nigdy nie udostępniamy szczegółów planów operacyjnych. Ale mogę was zapewnić, że przez dziesięciolecia byliśmy w stanie chronić kraje graniczące z Rosją, dostosowując naszą obecność zgodnie z oceną stopnia zagrożenia. Robiliśmy to już wcześniej i zrobimy to ponownie - powiedział w rozmowie z "Financial Times".