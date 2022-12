"Przed nami piekło zimy". Rosyjski żołnierz o sytuacji armii Putina

Dodatkowo wskazuje on, że niewyszkoleni zmobilizowani żołnierze nie mają "ciężkiej broni i artylerii" i są "nie do opanowania z powodu braku odpowiedniej kadry dowódczej i oczywiście braku sprzętu służącego do łączności". Zdaniem rosyjskiego żołnierza rekruci "nie przedstawiają w rzeczywistości żadnej wartości bojowej", więc są jedynie "mięsem armatnim".