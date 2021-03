Przed nami białe święta? Ekspert odpowiada

Kwietniowa pogoda potrafi być kapryśna. O tym, na jaką aurę możemy liczyć w ciągu najbliższych Świąt Wielkanocnych opowiedział gość programu "Newsroom" WP, Grzegorz Walijewski z IMGW. - Ochłodzenie, które przyjdzie w czwartek, z bardzo dużym prawdopodobieństwem utrzyma się aż do świąt. Jest pewna szansa, że w świąteczny poniedziałek będzie nieco cieplej, ale to jest wynik modelu. Trzeba pamiętać o tym, że my tworzymy prognozę 7 dni do przodu, natomiast to, co jest powyżej 7 dni to model. Te modele coraz bardziej się ze sobą zbiegają, chociaż trochę różnią się szczególnie jeśli chodzi o niedzielę, ale raczej będzie do chłodniejszy czas. Temperatura w dzień maksymalnie do 8 st. C., a w nocy mogą być lekkie minusy i gdzieniegdzie może sypnąć śniegiem – mówił Walijewski.

