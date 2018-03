Przed nami bardzo zimny weekend. Siarczyste mrozy w 15 województwach

W sobotę i niedzielę większość województw czekają noce poniżej -15 st. C. - Będzie bardzo zimno, ale od poniedziałku czeka nas już ocieplenie. Coś za coś, bo będzie się ono wiązało z zachmurzeniami i opadami - mówi Wirtualnej Polsce synoptyk IMGW Anna Nemec.

Prognoza temperatur na sobotni poranek (WetterZentrale.de)

Arktyczne mrozy nad Polską utrzymują się od dłuższego czasu. Nawet w ostatnich dniach temperatury notowane w Suwałkach i Zakopanem były niższe, niż np. te w rosyjskim Murmańsku (gdzie termometry wskazały dziś zaledwie -7 st. C.) czy przy Polskiej Bazie Polarnej na Spitsbergenie (-3 st. C.).

Zobacz wideo: Arktyczne mrozy i niedźwiedzie polarne. Ci Polacy są tym zachwyceni

Wszystko wskazuje jednak na to, że siarczyste mrozy zagoszczą nad Polską do niedzieli. Anna Nemec z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreśla jednak, by nie lekceważyć mrozów w kolejnych dniach. - Na najbliższą noc ostrzeżenia 1. stopnia obowiązują praktycznie dla całej Polski. Z soboty na niedzielę obejmą już tylko dwa województwa (małopolskie i podkarpackie), ale to nie znaczy, że będzie ciepło. Przypomnijmy, że ostrzeżenia są wydawane kiedy prognozowana temperatura jest równa lub niższa -15 st. C. Więc dla danego województwa może nie być wydane ostrzeżenie, a jednak będzie tam zimno, bo np. -14/-13 st. C. – zaznacza synoptyk.

-28.5 st. C. w Morskim Oku

O tym, że tegoroczne mrozy nie są normą, informuje również portal MeteoPrognoza.pl. Na Twitterze zamieścili nawet grafikę przedstawiającą daty początku termicznego przedwiośnia. Jak widać, w niektórych regionach Polski pierwsze objawy wiosny powinny być odczuwalne już pod koniec stycznia. Tymczasem regularnie mamy do czynienia z temperaturami na poziomie -15, czy nawet -20 st. C. W poniedziałek w Morskim Oku zarejestrowano w nocy -28.5 st. C.

Będzie ciepło, ale mokro i niebezpiecznie

Mimo słabnięcia napływu arktycznego powietrza znad wschodu, dopiero w poniedziałek będziemy obserwowali przejście w ciągu dnia temperatur na dodatnią stronę skali. Nocami dalej poniżej zera.

- W poniedziałek temperatura maksymalna osiągnie +7 st. C., ale pojawią się już pierwsze zachmurzenia. Jeszcze więcej opadów możemy się spodziewać we wtorek. Wtedy trzeba szczególnie uważać. Nawet kiedy będzie padał sam deszcz, będzie powodował gołoledź i zamarzał, bo grunt jest bardzo wychłodzony – ostrzega Nemec. Pogoda będzie bardzo dynamiczna. Wyż Skandynawski zdecydowanie osłabł, więc nie będzie tak stabilnie, jak do tej pory. Polska znajdzie się w zasięgu niżów, a pogoda nawet w różnych częściach kraju może się znacząco różnić.

Czy tej zimy arktyczne mrozy jeszcze wrócą? Tego nie da się wykluczyć, ale nawet jeśli tak, nie będą już tak długotrwałe.

Było blisko rekordu. Zabrakło 0.3 st. C.