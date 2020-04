Przed majówką mogą zamknąć lasy w Warszawie. "Czekamy na drugi pomiar ściółki"

Majówka 2020 bez spaceru do lasu - taki scenariusz jest możliwy, jeżeli w środę nie zmieni się wilgotność ściółki.

Suma opadów w Warszawie od początku kwietnia to 0,4 mm. - To dwie szklanki wody na metr kwadratowy powierzchni. Tyle spadło deszczu w tym miesiącu w Warszawie. Norma za kwiecień wynosi 33,9 mm. Oznacza to, że w tym miesiącu spadł 1 proc. opadów. - mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak tłumaczy, na początku marca było trochę lepiej. Ale okres bez deszczu - z wyjątkiem pojedynczych opadów - trwa już od połowy poprzedniego miesiąca.