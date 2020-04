Jaka będzie pogoda w weekend majowy? Nadchodzi niż Zlatina, a wraz z nim stada deszczowych chmur

Pogodna na majówkę 2020. Trzy dni z deszczem

1 maja - Praktycznie w całym kraju będzie pochmurno i z opadami deszczu. Najwięcej na północy i wschodzie kraju, gdzie spodziewamy się, że spadnie około 10 litrów deszczu na metr kwadratowy - prognozuje Kamil Walczak z IMGW. Temperatury w najcieplejszym momencie dnia wyniosą do 11 stopni C w północnej Polsce, do około 19 na Górnym Śląsku i Małopolsce.

2 maja

To według prognozy IMGW kolejny dzień z przewagą chmur i opadami nad Polską. Na północy i południowym wschodzie można się spodziewać do 5 litrów opadu na metr powierzchni. Temperatury wyniosą od 13 do 19 stopni C. W nocy spadną do 3-4 stopni C na północy i 9 stopni C na południu Polski. W tym regionie deszcz będzie padał również w nocy.