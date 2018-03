Przed kościołami zbierali na Gowina. Działacze KOD mieli maski wicepremiera

Działacze KOD postanowili zakpić z Jarosława Gowina i jego głośnej wypowiedzi o niewystarczaniu do pierwszego. Przywdziali maski z podobizną polityka i przed warszawskimi kościołami zbierali dla niego datki. Po chwili przyjechała policja.

Najpierw przed kościołem św. Krzyża, później przed kościołem św. Anny i na placu Zamkowym w Warszawie działacze KOD zbierali pieniądze dla Jarosława Gowina. Niewielka grupka przeciwników PiS przybrała maski z podobizną wicepremiera. Klękali na chodniku przy wejściach do kościołów i zachęcali do wspierania polityka, któremu ma nie wystarczać do pierwszego.