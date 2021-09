Przeciwnicy szczepień przeciwko COVID protestują we Francji. "Nie krzyżujcie naszych dzieci"

W sobotę w wielu miastach we Francji protestowano przeciwko paszportom sanitarnym wprowadzanym w związku z pandemią COVID-19. Łącznie odbyło się około 200 demonstracji. W manifestacjach udział wzięło mniej osób niż w zeszłych tygodniach. Mimo to doszło do starć z policją. Przeciwnicy szczepień wśród dzieci wyszli na ulice z transparentami. Jedno z haseł brzmiało: "nie krzyżujcie naszych dzieci".