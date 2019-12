WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze stanisław karczewski + 2 tomasz siemoniaktłit Natalia Durman 1 godzinę temu "Przecież to są bzdury!". Tomasz Siemoniak odpowiada Stanisławowi Karczewskiemu ws. Senatu "Upartyjnienie Kancelarii Senatu jest bezprecedensowe" - stwierdził były marszałek Stanisław Karczewski. - Przecież to są bzdury! Postawa... Rozwiń Jeszcze jeden komentarz tym razem … Rozwiń Transkrypcja: Jeszcze jeden komentarz tym razem Stanisław Upartyjnienie kancelarii Bezprecedensowy nigdy w przeszłości nie miało miejsca zatrudnia Stanowiskach urząd Przecież to są bzdury Postawa pana Kaczyńskiego Tak jak i cała jego Kadencja w senacie marszałka żenująca Bo to on dyrektor Biura poselskiego Młodszego nie chyba lat 30 powolna szefa kancelarii senatu na najwyższe stanowisko Więc Diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę Fanka wszystkie sosy Osobą która po Zwłaszcza Przez kilka lat Wykorzystywał stanowisko do tego żebym Rządowej w Za 10000 zł płacone przez Pokazywał że już się właśnie Pokazywał zdjęcia i powinien zwrócić pieniądze bo nie powinien tam mieszkać jakąś jego poprzednicy Czy obecny Marszałek Mogą mieszkać w pokoju Hotelu parlamentarne A pan Karczewski Pan Karczewski musiał mieć rządową willę No przecież Stojącego na głowę 500 jest ostatnią osobą Która powinnaś Wypowiada Jego ataki na marszałka grodzkiego No to jest żenujące Trzeba umieć z Odejść ze stanowiska a on tego nie Powołanie na szefa kancelarii senatu Młodego własnego dyrektora biura poselskiego działacza własne A marszałek Wrocki kogo chce powołać Dotrzeć publicz Dotychczasowego zastępcy szefa kas za visenna Urzędnika w senacie 20 lat co są Który chciał przez Więc tak Naprawdę są żona