Przecieki z Pałacu Elizejskiego po nieoczekiwanej decyzji Macrona

W pierwszym - Zjednoczenie Narodowe wygrywa przyspieszone wybory, uzyskując większość absolutną. Na poparcie tego wariantu podaje sondaż przeprowadzony w grudniu dla Republikanów, według którego w razie wcześniejszych wyborów RN uzyskałoby wystarczającą ilość głosów, by rządzić samodzielnie. Ponad pół roku później radykalna prawica we Francji ma jeszcze większe poparcie, co sugeruje, że ten scenariusz jest najbardziej prawdopodobny.