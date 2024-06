Scholz reaguje po porażce. "To będzie naszym zadaniem"

Olaf Scholz zabrał głos po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak stwierdził kanclerz Niemiec podczas konferencji w Berlinie, "dla nikogo nie byłby rozsądny powrót do 'business as usual'". Podkreślił również, że sukcesy wyborcze partii skrajnej prawicy są bardzo niepokojące i nie należy pozwolić, by umocnienie ich pozycji stało się czymś normalnym.