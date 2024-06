Chciał podpalić autobus w Czechach. Praga podejrzewa Moskwę

26-letni mężczyzna, pochodzący z Ameryki Południowej, został zatrzymany w czwartek, gdy próbował podpalić miejskie autobusy na jednej z praskich zajezdni . Postawiono mu zarzut udziału w akcie terrorystycznym, za co grozi od 12 do 20 lat więzienia lub nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.

Vit Rakuszan, minister spraw wewnętrznych, zauważył, że takie ataki mogą być planowane na terenie całej Europy. - Otrzymaliśmy informacje, że Republika Czeska może być krajem docelowym - dodał minister. - Byliśmy przyzwyczajeni do tego, że rosyjskie ataki były głównie hybrydowe, skoncentrowane na infrastrukturze IT. Teraz dochodzimy do etapu, w którym mogą one obejmować również obiekty fizyczne - wyjaśnił.