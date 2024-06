Scholz i SPD największym przegranym w Niemczech. Kanclerz traci grunt pod nogami

Niemieckie media odbierają wynik koalicjantów jako porażkę. "W wyborach do Parlamentu Europejskiego partie koalicji rządowej poniosły dotkliwą porażkę. Fakt, że wyborcy głosują na partie z politycznego marginesu jest wyrazem dramatycznie złych nastrojów" - pisze chociażby Jennifer Wilton, redaktorka naczelna "Die Welt".

Wybory parlamentarne w Niemczech odbędą w drugiej połowie 2025 roku. W powyborczy poniedziałek podniosły się co prawda już głosy o możliwości wcześniejszych wyborów. Zostały one jednak stanowczo zdementowane przez rzecznika niemieckiego rządu.

To jednak nie zamyka kwestii kandydata SPD na najważniejszy urząd w kraju. Okres ten będzie poprzedzony w związku z tym debatą, czy socjaldemokraci dalej mają stawiać na Scholza, czy na kogoś innego. Dr Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego wskazuje tutaj na potencjalnego rywala obecnego kanclerza.

Merz - w odróżnieniu od Merkel jest bardziej prawicowy, w takim kierunku też steruje partią. Ekspert nie przesądza, czy w przyszłorocznych wyborach zapewni mu to urząd kanclerza, wskazuje jednak, że jest to niewykluczone.

- Do spadków AfD przyczyniła się zapewne także nowa partia Sojusz Sary Wagenknecht (BSW antysystemowa partia założona w styczniu 2024. Sara Wagenknecht była polityczką Lewicy, osiągnęła wynik - 6,2 proc,- przyp.red.) Mając w pamięci alarmistyczne sondaże jeszcze sprzed kilku miesięcy, gdzie AfD przebijało 20 proc. to ten próg okazał się szczytem możliwości dla skrajnej prawicy - tłumaczy analityk z Instytuty Zachodniego.

Mimo że w skali kraju pochód AfD udało się zatrzymać, partia wyrazie prowadzi we wschodnich landach. Uwagę dr Andrzejewskiego przykuwa w szczególności sytuacja w graniczącej z Polską Saksonii.

- AfD wygrywa we wszystkich wschodnich landach. W Saksonii (w landzie partia zdobyła 31,8 proc.) jest najciekawiej, bo w porozumieniu z BSW (12,6 proc. w Saksonii) rządziliby landem, a wybory regionalne czekają nas tam na jesieni - podkreśla.

Obie partie mają jednak punkty wspólne. AfD i BSW budują swoje poparcie m.in. na twardym stanowisku wobec migrantów, podejściu do zielonej polityki, energetyki oraz pandemii COVID-19. Sprzeciw wobec polityki Berlina w tych tematach szczególnie silny jest właśnie we wschodnich landach byłego DDR.

- Te wybory mogą być wyraźnym prognostykiem tego, co wydarzy się na jesieni. Saksończycy są wyraźnie niezadowoleni obecną sytuacją stąd tak duże poparcie ugrupowań antysystemowych - zaznacza dr Andrzejewski.

Czy jednak sytuacja w Saksonii ma obecnie przełożenie na grunt ogólnoniemiecki? Rozmówca Wirtualnej Polski mówi nawet o nieco szerszym kontekście. - W Niemczech z resztą również w Austrii o sukcesie mogą mówić partie chadeckie. W obu krajach, w tym i w przyszłym (wybory do parlamentu krajowego w Austrii odbędą się w tym roku - przyp. red.) liderzy chadeków mogą realnie myśleć o zajęciu fotela kanclerza. To spojrzenie na przyszłość Niemiec i Austrii pokazują wybory do PE - podsumowuje ekspert.