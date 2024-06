Jacek Kurski bez mandatu. Zabrał głos po wyborach

Jacek Kurski zabrał głos po niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których nie uzyskał mandatu. Na platformie X przekazał m.in., że "wyborcy postawili na swoich posłów, na których dopiero co głosowali w wyborach do Sejmu". Według niego "miesięczna kampania, choć intensywna, okazała się zbyt krótka, aby przebić się do świadomości ludzi".