Przechwycono kolejne rozmowy rosyjskich żołnierzy. Boją się polskich czołgów i zazdroszczą Ukraińcom dronów

Rosyjskie wojsko obawia się polskich czołgów. "No, to już w ogóle będzie..."

Rosjanie również z trwogą śledzą wiadomości dotyczące dostaw broni z Zachodu dla Sił Zbrojnych Ukrainy. - Chłopaki czytali w wiadomościach, że Polacy dostarczyli im czy to 2000, czy 200 czołgów. (...) No, to już w ogóle będzie... - można usłyszeć w przechwyconych rozmowach.