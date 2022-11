Przechwycona rozmowa. "Wracają tylko ciała"

Pod koniec października ukraiński wywiad przechwycił i udostępnił w swoich mediach społecznościowych rozmowę telefoniczną rosyjskiego żołnierza z żoną. Wojskowy opowiedział jej o najnowszych rozkazach, które otrzymał od dowódców. Według jego relacji, armia Putina tworzy drugą linię wojsk, bezpośrednio za linią frontu, by strzelać do tych, którzy będą uciekać przed walką: "Nie ma możliwości ucieczki. Strzelamy do swoich".