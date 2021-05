Przechwycenie samolotu w Mińsku. Jest decyzja Ukrainy

Według ukraińskiej redakcji BBC, zakaz ten będzie dużym ciosem dla białoruskich linii lotniczych Belavia. Do tej pory zarabiały głównie na lotach do kurortów w Egipcie czy Turcji. Od północy nie będzie to już możliwe w dotychczasowej formie. Belavia będzie musiała teraz przeprowadzić samoloty przez Rosję.