Przechwycenie samolotu Ryanaira. Niemiecka prasa grzmi

"W żadnym wypadku nie może zaakceptować takiej ingerencji w ruch lotniczy. Dla dobra wiarygodności Europy nadszedł czas na ostre sankcje, nawet jeśli jest mało prawdopodobne, by wpłynęły na zmianę zdania dyktatora w Mińsku, który obawia się o utrzymanie swojej władzy. Ponadto należy uczynić wszystko, co możliwe, aby doprowadzić do uwolnienia Romana Pratasiewicza i innych działaczy opozycji na Białorusi. Z pewnością mógłby tu pomóc prezydent Rosji Władimir Putin, który popiera Łukaszenkę. Pozostaje pytanie, czy on tego chce" - piszą niemieccy komentatorzy.