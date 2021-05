Uprowadzenie Protasiewicza. "Zamiast retoryki oburzenia teraz czyny"

Porwanie samolotu jest dla prezydenta Bidena przypomnieniem tego, jak naprawdę myśli Moskwa. Może dążyć, jak to określił po niedawnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych USA i Rosji, do "stabilnych i przewidywalnych relacji" z Kremlem. Dopóki Putin będzie utrzymywał konfrontacyjny kurs, dopóty będzie to prawdopodobnie tylko pobożna nadzieja. Perypetie Łukaszenki obciążają zapowiadane spotkanie Bidena z Putinem. Być może uczciwszym rozwiązaniem byłoby odwołanie tego szczytu teraz lub odłożenie go do czasu, gdy rosyjski reżim będzie rzeczywiście zainteresowany lepszymi stosunkami z Zachodem. Po latach chaosu za prezydentury Trumpa zyskałaby na tym wiarygodność zachodniej polityki zagranicznej.