Polki o zatrzymaniu Pratasiewicza. "Przetrzymywano nas tyle godzin"

W niedzielę samolot linii Ryanair został zmuszony do awaryjnego lądowania na lotnisku w Mińsku. Maszyna leciała z Aten do Wilna. Akcję przeprowadziły białoruskie służby, a jej celem miało być zatrzymanie 26-letniego białoruskiego opozycjonisty, dziennikarz i blogera Ramana Pratasiewicza. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, maszyna ależy do firmy zarejestrowanej w Polsce - Ryanair Sun.