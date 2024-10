Przechodzą mgły, nadchodzi zmiana. IMGW podał prognozy

W niedzielę w zachodniej połowie kraju raczej nie zobaczymy słońca, dominować będzie zachmurzenie duże, dodatkowo miejscami na Pomorzu padać będzie słaby deszcz. Najchłodniej będzie na wschodzie - od 11 do 14 st. C, a najcieplej na zachodzie - od 16 do 18 st. C.