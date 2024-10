Koniec deszczu i wiatru. Nadchodzi przełom w pogodzie

We wtorek jedynie na północnym wschodzie i we wschodniej części kraju będzie pochmurno. Prognozowane są również przelotne opady deszczu. Spadnie do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami do 4-7 l/mkw. W innych częściach kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna od 11 stopni Celsjusza na wschodzie do nawet 13 stopni w pozostały częściach Polski.