Wszędzie przymrozki, w Tatrach zima. "Warunki dla doświadczonych"

Prognoza pogody. Możliwe gruntowe przymrozki

Na początku tygodnia temperatura minimalna wyniesie zwykle od 1 st. C. do 4 st. C., miejscami nad morzem 5-6 st. C. W wielu miejscach możliwe są gruntowe przymrozki nawet do -3 st. C., w samych górach będzie jeszcze zimniej i może zrobić się biało.