Poseł od Ziobry przebił Terleckiego. Reakcja rzecznika rządu

"1. Polska traci finansowo na członkostwie w UE (vide koszty polityki klimatycznej). 2. Niemcy, których partnerem nr 1 jest Rosja, rządzą w UE (vide Nord Stream). 3. KE łamie unijne traktaty (vide ataki na PL). Czas na rzetelną ocenę czy ścieżka brytyjska nie jest dla PL lepsza" - napisał na Twitterze poseł PiS Janusz Kowalski (Solidarna Polska). Tego samego dnia z ust wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego padły kontrowersyjne słowa, które mogą sugerować, że bierze on pod uwagę scenariusz wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Co na to rzecznik rządu Piotr Müller? Czy zdystansuje się od słów polityka Solidarnej Polski? - Zależy do której części. Janusz Kowalski trafnie wskazuje kwestię związaną z Nord Stream 2. (...) Ale ścieżka brytyjska dla Polski nie jest lepsza i nie będzie lepsza. Jesteśmy w innej sytuacji niż Wlk. Brytania. Wlk Brytania to demokracja, która funkcjonuje od setek lat, gospodarczo niezależna, była w kompletnie innej sytuacji, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne i losy jednej czy drugiej wojny, nie miała zaborów. Jest w kompletnie innej pozycji geopolitycznej - odparł Müller. Dopytywany o opinię nt. wpisu Kowalskiego, stwierdził, że "są to wątpliwości, które pojawiają się wśród osób, które słusznie widzą, że w niektórych obszarach UE postępuje w sposób taki, jak nie powinna, ale wnioski wychodzące z tego są po prostu inne". - Diagnoza częściowo jest trafna, natomiast wnioski, które wynikają z tej diagnozy - w tym wypadku, o którym mówimy - moim zdaniem są nietrafione - podsumował rzecznik rządu.