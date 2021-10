Przebiegła strategia PiS ws. kar dla Polski. "To jest po prostu głupie"

Rząd idzie na dalsze zwarcie z Brukselą i nie będzie dobrowolnie płacił kar nałożonych na Polskę przez TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej i kopalni w Turowie - dowiaduje się Wirtualna Polska. Jak ustaliliśmy, rząd zamierza czekać, aż Komisja Europejska sama je wyegzekwuje i pomniejszy należne Polsce środki o wysokość kar. Co na to wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty? - Bez względu na to, czy ta strategia jest racjonalna czy nie, skutek będzie taki: te pieniądze do Polski nie przyjdą - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - To jest po prostu głupie motanie. Trzeba było nie doprowadzać do takiej sytuacji, że mamy kary na poziomie półtora miliona euro dziennie. Jak żeście doprowadzili, to się nie wykręcajcie - zaapelował Czarzasty.