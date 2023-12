Niepokojące słowa Putina. Mówił tak samo przed atakiem na Ukrainę

Wypowiedzi Władimira Putina o jego niechęci do walki z NATO są bardzo podobne do tych sprzed inwazji na Ukrainę - wskazuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Eksperci podkreślili, że rosyjski dyktator od wielu lat dąży do ograniczenia i osłabienia Sojuszu Północnoatlantyckiego.