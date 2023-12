Stan relacji z Ukrainą. Polacy niemal jednogłośni

Optymizmu nie widać wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. 24 proc., czyli niemal co czwarty głosujący na byłą już partię rządzącą, uważa relacje z Ukrainą zdecydowanie się pogorszyły, a 55 proc. - że raczej się pogorszyły. 18 proc., czyli prawie co piąty badany zwolennik PiS uważa, że są bez zmian. Żaden badany wyborca PiS nie uważa, by relacje z Ukrainą uległy poprawie, a 3 proc. nie ma zdania.