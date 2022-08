Prywatne listy polskiego króla. O tym nie przeczytasz w podręcznikach do historii

Jan Kazimierz Waza dał się omotać żonie. Cały artykuł przeczytasz na portalu wielkahistoria.pl. Ludwika Maria Gonzaga rzekomo tłamsiła króla. Przedstawia się ją jako podstępną sekutnicę. Rzeczywistość wyglądała inaczej. Korespondencja królewskiej pary przetrwała do dziś. Z listów wnioskować można niezwykłą więź między małżonkami. Jan Kazimierz nie wahał się współdzielić władzy z żoną. Gonzagówna miała wpływ na wiele podejmowanych przez niego decyzji. Kobieta przekonała go, by nie składać broni w czasie potopu szwedzkiego.