"Prymitywny wpis". Sienkiewicz oburzony tweetem Brudzińskiego

"Może niech ich wezmą pod swój dach ci #Pożyteczniidioci, którzy ganiali jak potłuczeni wzdłuż granicy, albo ci, którzy obrażali na łamach mediów funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojska Polskiego?" - napisał o migrantach na granicy z Białorusią na Twitterze europoseł PiS Joachim Brudziński, czyniąc tym samym przytyk pod adresem posłów opozycji. Co na to były szef MSWiA, były koordynator służb specjalnych, dziś poseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz? - Joachim Brudziński nas przyzwyczaił do pewnego rodzaju języka i komentarzy. Nie będę wahał się użyć określenia adekwatnego do tego rodzaju wpisów. One są po prostu prymitywne - stwierdził w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.