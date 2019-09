Prymas Polski Wojciech Polak: Zgłoszono 5 przypadków zatajania pedofilii przez biskupów

Arcybiskup Wojciech Polak potwierdził wpłynięcie pięciu skarg na biskupów, związanych z ukrywaniem spraw wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. - Przekazałem zgłoszenie odpowiedniemu metropolicie, który zajmie się tą sprawą — mówił Polak.

Prymas Polski Wojciech Polak od tego roku pełni funkcję delegata Komisji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. - Od czasu wydania papieskiego motu proprio, na moje ręce, jako delegata, wpłynęło pięć skarg na biskupów, którzy mi nie podlegają. Dlatego przekazałem je odpowiedniemu metropolicie, informując równocześnie osobę zgłaszającą, kto zgodnie z papieskim prawem zajmie się tą sprawą. Natomiast do mnie jako metropolity gnieźnieńskiego nie wpłynęła dotąd żadna tego typu skarga na podległego mi biskupa bydgoskiego i włocławskiego - powiedział arcybiskup w rozmowie z portalem Interia.

"Nie mam szczegółowej wiedzy"

- Przypadek Kani nie tyle dotyczy Bydgoszczy, co Wrocławia, gdzie jeszcze jako ksiądz podlegał on metropolicie wrocławskiemu. Ten właśnie metropolita jest kompetentny do podjęcia stosownych działań wskazanych przez wspomniane wcześniej papieskie motu proprio. Ponieważ ta sprawa jego dotyczy, przejąłby ją wówczas najstarszy święceniami biskup tej metropolii. Tak mówią papieskie przepisy - mówił prymas.