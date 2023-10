Prowokacje Chin na Pacyfiku. Pentagon odtajnia nagrania

Napięcia na linii Chiny-USA nie gasną. Pentagon upublicznił nagrania z międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Pacyfikiem, gdzie dochodzi do naruszeń z udziałem chińskich myśliwców wojskowych przeciwko samolotom sił USA. Odtajniony materiał z "ryzykownych zachowań operacyjnych" Chin udostępniła również agencja AP. Na nagraniach można zauważyć, jak w pewnym momencie amerykańska załoga patrolującego samolotu zauważa z prawej strony chińską jednostkę, która następnie okrąża patrol USA i niebezpiecznie zbliża się do lewego skrzydła, by potem przechwycić amerykańską jednostkę. Pentagon przyznał, że do takich sytuacji dochodzi coraz częściej w ostatnim czasie, co nie wpływa dobrze na relacje obu państw. - Od jesieni 2021 roku odnotowaliśmy ponad 180 takich incydentów. W ciągu ostatnich dwóch lat było ich więcej niż przez całą poprzednią dekadę - apelował Ely Ratner, zastępca sekretarza obrony ds. bezpieczeństwa Indo-Pacyfiku. Urzędnicy Joe Bidena stwierdzili, że chińskie prowokacje stają się ryzykowne i agresywne. Zdaniem Ratnera jeśli w tym temacie nic się nie zmieni, może to zapoczątkować poważny konflikt na Pacyfiku. - Najważniejsze jest to, że w wielu przypadkach tego typu zachowania mogą powodować aktywne i niebezpieczne wypadki. Niebezpieczne wypadki prowadzą potem do wybuchu niezamierzonego konflikt - dodał w ostrym tonie Ratner na koniec swojej wypowiedzi.