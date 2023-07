Prowokacja na szczycie NATO w Wilnie? “Rosja jest do tego zdolna”

- Rosja cały czas pręży muskuły. Myślę, że jak będzie szczyt NATO w Wilnie, to Kreml sobie pozwoli na przelot samolotów nad Morze Bałtyckim w dużym ugrupowaniu, i to samolotów bombowych. Zrobią pokaz, że mogą to zrobić - mówił w programie "Newsroom WP" gen. Tomasz Drewniak, były Inspektor Sił Powietrznych. - Mam nadzieję, że nikt nie przekroczy racjonalnego progu i nie zrobi prowokacji. Chociaż Rosja jest do tego zdolna - podsumował ekspert.

Rozwiń