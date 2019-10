Protesty wyborcze PiS. Kolejny krytyczny głos, tym razem OKW w Koszalinie

Sąd Najwyższy jest w trakcie rozpatrywania protestów wyborczych. Z niektórymi z nich zapoznały się już PKW i OKW. Kolejny raz słyszymy, że protest wyborczy Prawa i Sprawiedliwości nie będzie rozpoznany pozytywnie.



Ostateczna decyzja w sprawie protestów wyborczych należy do SN. Już teraz wiemy miedzy innymi, co o proteście PiS sądzi w sprawie powtórnego przeliczenia głosów oddanych w okręgu nr 75 (Katowice) sądzi PKW. - Uznajemy zarzuty zawarte w proteście za bezzasadne i wnosimy o jego oddalenie. Naszym zdaniem nie uprawniają one do powtórnego przeliczenia głosów - powiedział szef PKW Wiesław Kozielewicz. Opinia Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie również nie daje PiS powodu do radości.