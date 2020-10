Protesty w Polsce. Szarpanina z policją na manifestacji w Łodzi. Będą zarzuty

Protesty w Polsce. Łódź: Szarpanina na Strajku Kobiet

Strajk Kobiet zgromadził tłumy zwolenników kompromisu aborcyjnego z 1997 roku . Jednym z miast, w którym odbył się protest, jest Łódź. W trakcie protestów doszło tam do szarpaniny pomiędzy jednym z uczestników marszu a policją.

Całe zdarzenie nagrał radny Łodzi Damian Raczkowski. Wszystko zaczęło się od wezwania funkcjonariusza, który apelował do uczestników Strajku Kobiet o przejście na chodnik.

Protesty w Łodzi. Szarpanina w tłumie, akcja policji

Chwilę później słyszymy, jak policjant przez megafon zwraca się do jednego z uczestników marszu: "Proszę mi to pokazać jeszcze raz prosto w twarz".

Kamera nie uchwyciła jednak zachowania i gestu manifestującej osoby. Po chwili widzimy dopiero, jak mężczyzna staje przed policjantem i zwraca się do niego, wskazując mu palcem w twarz.

Tu radny oddala się z kamerą i przez chwilę widzimy znów tylko policjanta. Funkcjonariusz zwraca się do uczestników strajku w Łodzi: "Ja stoję, to wy mnie państwo obrażacie". Po tych słowach widzimy, jak policjant biegnie w stronę wspomnianego wcześniej mężczyzny i obala go na ziemię.