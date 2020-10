Protesty w Polsce. Były rzecznik policji o zachowaniu funkcjonariuszy

Protesty w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w całej Polsce nabierają na sile. Niestety podczas demonstracji dochodzi do coraz większej ilości aktów agresji, musi interweniować policja. - Są w niewdzięcznej sytuacji. Na służbie muszą rozdzielać dwie strony, po służbie zdejmują mundur i idą protestować - mówi WP były rzecznik polskiej policji Mariusz Sokołowski.

Od kilku dni w całym kraju trwa fala protestów przeciw decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. To reakcja na kontrowersyjne orzeczenie TK, który stwierdził, że aborcja ciężkich płodów jest niezgodna z konstytucją. Oburzone tą decyzją kobiety wyszły spontanicznie na ulice miast. Równie szybko pojawili się przeciwnicy protestujących, którzy w ramach tzw. "Straży Narodowych", skupiających narodowców i kibiców klubów piłkarskich zadeklarowali obronę świątyń i kościołów.

Strajk kobiet. Skrajnie opinie o funkcjonariuszach

Do zapewnienia bezpieczeństwa skierowano tysiące policjantów. Pierwsze protesty miały miejsce 22 października tuż po ogłoszeniu decyzji TK. Spod siedziby trybunału, manifestacja przeniosła się na Żoliborz, gdzie mieszka Jarosław Kaczyński. Wtedy też doszło do pierwszych starć protestujących z policją.

Kilka dni później, w Krakowie policja zaskoczyła protestujących. Część funkcjonariuszy zdjęło hełmy, odłożyło tarcze i przyłączyło się do marszu. Nagranie zamieszczone na Instagramie i Twitterze zyskało ogromną popularność, a wiele internautów przyznało, że to przywróciło im wiarę w policję.

Strajk Kobiet. Magdalena Biejat zszokowana komentarzem Antoniego Macierewicza

Pytany przez Wirtualną Polskę o ocenę dotychczasowego zachowania policji były rzecznik KGP Mariusz Sokołowski przyznaje, że opinie wśród społeczeństwa będą w większości skrajne.

- Rola policji zawsze jest niewdzięczna. Przy każdym takim proteście musi stać między jedną a drugą grupą. Zawsze tak było i będzie. Jeżeli pojawi się informacja, że może być zniszczona brama bądź drzwi kościoła, to rolą policji jest doprowadzić, by do takiego zniszczenia nie doszło. Natomiast, to co mnie niepokoi, a występuje przy wielu emocjonalnych manifestacjach, że złość wielu ludzi skierowana jest w kierunku funkcjonariuszy. Podejrzewam, że w większości identyfikują się z postulatami protestujących. Na manifestacjach, po służbie, są często policjanci i policjantki. Oni też chodzą protestować, są częścią naszego społeczeństwa. Ale na służbie muszą wykonać swoje zadanie. Jeżeli manifestujący mają o to żal, to powinni go kierować instytucji, które podjęły taką decyzję - mówi były rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Sokołowski.

Strajk kobiet. Sokołowski krytycznie o samozwańczych obrońcach

- Nie będzie dobrym rozwiązaniem, rzucanie kamieniem w policjantów. To nie jest adresat tych postulatów. To zawsze będzie łamanie prawa. Ale nie popieram absolutnie organizowania się przeciwników manifestacji w Straże Narodowe, które chronią kościołów. To ona ma teraz decydować kto ma wejść, a kto nie do świątyni. Pytam się więc: na jakiej podstawie i skąd ma kompetencje do tego. To jest niebezpieczne, bo umożliwianie działań takich Straży , może wskazywać na destabilizację służb. To służby mają uprawnienia i obowiązki, by zapewnić bezpieczeństwo w takich miejscach. Przy takiej skali protestów to nie jest proste. Ale to państwo za to odpowiada, a nie grupy obywateli - ocenia były policjant.

Jego zdaniem, funkcjonariusze powinni w spornych miejscach prowadzić mediacje, a nie powalać jakiejkolwiek ze stron na stosowanie przemocy. - Kiedy, np. przy kościele dochodzi do spornej sytuacji, to oni powinni przejąć rolę kierowania sytuacją. Jeżeli jest to teren prywatny, np. teren parafialny, to duchowny ma prawo poproszenia policji o usunięcie osoby, która zakłóca porządek publiczny - wylicza Mariusz Sokołowski.

Według byłego policjanta, mundurowi powinni tak samo reagować na przypadki próby niszczenia czy dewastacji kościołów, jak i na samowolę tzw. obrońców kościoła.

- Jeszcze raz podkreślę. Zanim Straże Narodowe do obrony kościołów w ogóle chcą zacząć działać, niech określą na jakiej podstawie. Bo wykonują one samozwańcze działania, nie mając żadnych podstaw prawnych do zachowań, które widzieliśmy. I rodzi komplikacje prawne dla takich osób. Może być poczytane jako prowokacje, prowadzące do eskalacji konfliktu. Odnoszę jednak wrażenie, że nie wszystkim zależy, żeby tą sytuację uspokoić... - kończy były rzecznik polskiej policji.

Zdaniem wielu uczestników protestu, działania policji w wielu miejscach były zbyt agresywne. Mundurowi używali gazu pieprzowego, dokonywali zatrzymań i wypisali setki mandatów za samo uczestnictwo w marszach. Jeden z popularniejszych okrzyków protestujących "zdejmij mundur, przeproś matkę" jest skierowany właśnie do służb mundurowych.